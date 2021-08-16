У дитячому таборі на Одещині зафіксовано спалах коронавірусу, - ЗМІ

Симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників центру.

В Українському дитячому центрі “Молода гвардія” в Одеській області зафіксовано спалах коронавируса. Симптоми хвороби виявлені у 42 дітей і 2 працівників табору.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", наразі заклад закритий на карантин.

"Симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні ", - повідомляє портал з посиланням на Джерело в оздоровчому закладі.

У прес-службі обласного департаменту охорони здоров'я виданню підтвердили інформацію про спалах захворювання: "Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування".

Нагадаємо, минулого місяця на Прикарпатті п’ятеро дітей із табору потрапили до лікарні з діагнозом “гострий гастроентерит”. Відкрито кримінальне провадження.