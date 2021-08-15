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Центри вакцинації у Києві не працюватимуть два дні

Центри призупинять роботу через святкування Дня назалежності.

Центри вакцинації у Києві не працюватимуть два дні
Фото: unn.com.ua

Через святкування Дня незалежності України 23 та 24 серпня у Києві не працюватиме Центр масової вакцинації (у МВЦ).

Про це повідомили у КМДА.

Також не працюватимуть вакцинальні пункти у медичних закладах столиці.

“Пропонуємо киянам, у першу чергу тим, хто у зазначені дати має пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше (21-22 серпня включно) або, починаючи з 25 серпня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018.

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень.

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