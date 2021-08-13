В Україні 1 263 випадки ковіду за добу, 44 людини померли

Найбільше нових хворих виявили у Києві, Одеській та Донецькій областях.

За добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1 263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 73 дитини і 52 медпрацівники.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 613 осіб, від коронавірусу одужали 1 007 пацієнтів, 44 людини від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 263 864 особи, одужали від коронавірусу 2 195 798 людей, від ускладнень захворювання померли 53 217 пацієнтів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

За даними МОЗ, 99,3% хворих на ковід за останні три місяці не були вакциновані.

Згідно з прогнозами НАН захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%.