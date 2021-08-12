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У Вінницькій області від дельти померли троє людей

Всі хворі були пенсійного віку.

У Вінницькій області від дельти померли троє людей
Фото: dfrr.minregion.gov.ua

Три з 25 підтверджених випадків дельта-штаму коронавірусу у Вінницькій області мали летальний наслідок. Померли чоловік і жінка з Гайсинського району, яким було по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Із 150 офіційно  підтверджених зразків в Україні, 25 - вінницькі. Із цих 25 інфікованих – троє померло", - написав Борзов у фейсбуку.

Він наголосив, що чутки про смерть 13-річного підлітка, який заразився цим штамом вірусу, є неправдивими. "Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом «Дельта», є 13-річний хворий. Він живий" - заявив Борзов.

Найімовірніше, дельту в Вінницьку область завезли з Росії. Перший хворий, який був госпіталізований три тижні тому з важкими симптомами коронавірусної хвороби, приїхав саме звідти.

Борзов заявив, що захиститися від дельти можна вакцинацією.

"За вчора в області вакцинували майже 7 тисяч вінничан. Всього - майже 300 тисяч. Працює 203 пункти щеплень та 33 Центри масової вакцинації (10 – у місті  Вінниця, 23 – у районах).Кількість медиків, які залучені до проведення вакцинальної кампанії теж зростає. Тільки за останній тиждень навчено 162 медичних працівників, всього у вакцинації задіяно – 1212. Є у наявності усі 4 вакцини: Comirnaty (Pfizer–BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мodernf", - написав голова ОДА.

Нагадаємо, що штам дельта ("індійський") агресивніший за альфу ("британський"), яка призвела до попереднього спалаху ковіду в Україні. Він виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він заразніший, ніж штам альфа, частіше призводить до госпіталізації та збільшує ризик реанімації при інфікуванні.

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