За добу в Україні зафіксували 1 247 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 77 дітей та 41 медпрацівник.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано було 588 осіб. 24 пацієнти померли. Одужали - 1 039 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 та експрестестами – 17 267 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла – 2 262 601 особа, одужала – 2 194 791. Він ускладнень захворювання померли 53 173 людини. Всього було здійснено 11 604 861 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

За даними МОЗ, 99,3% хворих на ковід за останні три місяці не були вакциновані.