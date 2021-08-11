НАН: захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%

Захворюваність на ковід в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

Про це йдеться в свіжому прогнозі розвитку епідемії COVID-19 на 11-24 серпня від Національної академії наук.

"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму «Дельта» серед випадів хвороби. Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом «Дельта» частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України на цей момент, на жаль, невідома", - вважає робоча група НАНУ, яка підготувала прогноз.

НАН прогнозує, що найближчі два тижні середня кількість нових виявлень в Україні збільшиться з 839 на добу до 1008 протягом тижня 11 - 17 серпня та 1285 протягом тижня 18 - 24 серпня.

Середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження однією людиною інших) в Україні становить зараз 1,18 і має нейтральну тенденцію, у Києві - 0,92.

Нагадаємо, що на початку серпня в Україні кількість добових випадків ковіду вийшла на максимальні показники за два місяці.

Міністерство охорони здоров'я раніше висловлювало сподівання, що нова хвиля хвороби не буде катастрофічною за рахунок вакцинації та значної кількості людей, які перехворіли під час попередніх хвиль. Станом на 11 серпня частка повністю вакцинованих людей в Україні - трохи більше 6%.