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За неділю в Україні підтвердили 300 випадків ковіду, госпіталізовано 400 осіб

Найбільше хворих виявили в Києві, в Одеській і Тернопільській областях.

За неділю в Україні підтвердили 300 випадків ковіду, госпіталізовано 400 осіб
Фото: ЕРА/UPG

У неділю, 8 серпня, в Україні зафіксовано 300 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 20 дітей і двоє медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 400 осіб, від коронавірусу одужав 281 пацієнт, 5 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 451 особа, одужали від коронавірусу 2 191 202 людей, від ускладнень захворювання помер 53 100 пацієнтів.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України і новий спалах може початися будь-де

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