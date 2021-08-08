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На коронавірус захворіло ще понад 600 українців

За минулу добу госпіталізована 561 особа, а одужало – 235.

На коронавірус захворіло ще понад 600 українців
Фото: Київрада

За суботу, 7 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померло 10 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Також за минулу добу госпіталізована 561 особа, а одужало – 235.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 276 осіб, методом ІФА – 2 923 і експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 151 особа, одужало – 2 190 921, летальних випадків – 53 095 і проведено 11 528 091 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні було зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусу.

5 серпня – 1081 випадок, що є найбільшим показником з 11 червня, коли було виявлено 1 603 хворих.

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