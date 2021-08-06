Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Леонід Кравчук: у побудові незалежної України найбільше заважала Росія
Леонід Кравчук: у побудові незалежної України найбільше заважала Росія
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В аеропорту Львова вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак

Тут використовуватимуть вакцину Pfizer і CoronaVac.

В аеропорту Львова вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак
Фото: iPress.ua

У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького з 7 серпня вакцинуватимуть проти ковіду осіб, які мають квиток на літак.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

"Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо гарантування безпеки осіб і збільшення кількості вакцинованих. Тут використовуватимуть вакцину Pfizer і CoronaVac. У перспективі центр працюватиме цілодобово і для всіх охочих, за наявності попередньої реєстрації. Поки що ці моменти узгоджуються", - зазначив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис заявив, що вакцинація має охопити якомога більшу кількість населення області.

"Це дуже серйозне питання, оскільки пандемія продовжує розвиватися, і ніхто не може передбачити її наступні етапи. Ми вже бачимо результати вакцинації: незначна кількість нових випадків, мінімальна кількість госпіталізованих. Кількість вакцинованого населення зростає щодня. Пандемія - це важке випробування для всіх, тому необхідно докласти максимум зусиль для її подолання", - наголосив він.

Наразі у Львівській області функціонують 17 центрів вакцинації. Станом на 5 серпня щеплено 385 031 людину, з них 62 630 - у центрах вакцинації.

Нагадаємо, у Моршині, де вакцинували більшість населення, з 20 червня не фіксували жодного нового інфікованого коронавірусом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також