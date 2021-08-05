В Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19

Учора вакциновано 159 121 людину, найбільше - препаратами від Pfizer і Moderna.

В Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти коронавірусної недуги COVID-19.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, 4 серпня від коронавірусу вакциновано 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовано 63 431 людину.

Щеплення проводилось 880 мобільними бригадами з імунізації, 2 667 пунктами щеплення та 281 центром вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 59 461 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Американську вакцину Moderna вчора отримали 55 605 українців.

Китайським препаратом CoronaVaс було щеплено 34 497 людей, вакциною AstraZeneca - 9 558 осіб.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них одну дозу отримали 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

Нагадаємо, що, згідно з урядовим графіком отримання вакцин, у серпні в Україну має надійти 772,5 тис. доз AstraZeneca в рамках механізму COVAX та безоплатно від інших країн.

Також очікуються 971 тис. доз Pfizer.

Учора повідомляли, що Данія подарувала Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca, а Литва передала 54 тисячі доз цього препарату із запланованих 131 тис.