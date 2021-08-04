Данія подарувала Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Уряд Данії подарував Україні 509,4 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Як повідомила пресслужба МОЗ, вакцину доставили в Україну вранці 4 серпня.

"Постійно нарощуємо темпи вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до неї. Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати й відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", – сказав з цього приводу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцину від уряду Данії зарезервують для тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, а остачу розподілять між пунктами щеплень.

"Данія та Україна є близькими партнерами, зокрема і в боротьбі з пандемією. Поставка цих 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені. Вдячний ЮНІСЕФ та уряду України за співпрацю, а також велика подяка медичним працівникам, які щодня продовжують рятувати життя по всій країн", - сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Нагадаємо, що, згідно з урядовим графіком отримання вакцин, у серпні в Україну має надійти 772,5 тис. доз AstraZeneca в рамках механізму COVAX та безоплатно від інших країн.

Також очікуються 971 тис. доз Pfizer.