Кабмін затвердив графік отримання вакцин від коронавірусу до кінця року

Україна очікує на 34 млн доз вакцини в останні п'ять місяців 2021 року.

Про це йдеться в оновленому плані вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби СОVID-19, який було затверджено на засіданні уряду в середу.

Цим документом передбачаться отримання 18,54 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech, 10 млн доз вакцини Novavax та 5,35 млн доз вакцини AstraZeneca (в основному - в рамках механізму COVAX та безоплатно від інших країн).

Нагадаємо, що загалом за підсумками 2021 року Україна планує отримати понад 47 млн доз, але щонайменше частина з них не є гарантованою, оскільки Serum Institute of India досі не відновив експорт вакцин. Він виробляє замовлені Україною вакцини AstraZeneca і Novavax.