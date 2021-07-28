Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні зробили понад 5 млн щеплень від COVID-19

Учора вакцинували більш ніж 143 тис. осіб.

В Україні зробили понад 5 млн щеплень від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Учора, 27 липня, в Україні 143 328 людей вакциновано проти COVID-19. Щеплення проводилось 829 мобільними бригадами з імунізації, 2 666 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, одну дозу вакцини від ковіду вчора отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.

Найбільше щеплень було зроблено американською вакциною Moderna - її отримали 48 293 українці.

Ще 40 646 осіб вакцинували препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 32 420 - китайським препаратом CoronaVaс, 21 969- AstraZeneca.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

Як повідомляли, у США визнали, що окремим людям потрібна буде додаткова доза вакцини від ковіду.

Водночас український уряд не має спільного бачення, який алгоритм ревакцинації від ковіду обрати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також