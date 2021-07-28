В Україні зробили понад 5 млн щеплень від COVID-19

Учора вакцинували більш ніж 143 тис. осіб.

Учора, 27 липня, в Україні 143 328 людей вакциновано проти COVID-19. Щеплення проводилось 829 мобільними бригадами з імунізації, 2 666 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, одну дозу вакцини від ковіду вчора отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.

Найбільше щеплень було зроблено американською вакциною Moderna - її отримали 48 293 українці.

Ще 40 646 осіб вакцинували препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 32 420 - китайським препаратом CoronaVaс, 21 969- AstraZeneca.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

Як повідомляли, у США визнали, що окремим людям потрібна буде додаткова доза вакцини від ковіду.

Водночас український уряд не має спільного бачення, який алгоритм ревакцинації від ковіду обрати.