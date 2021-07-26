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У неділю в Україні виявили 213 випадків ковіду, двоє людей померли

Госпіталізовано 256 осіб, від коронавірусу одужали 170 пацієнтів.

У неділю в Україні виявили 213 випадків ковіду, двоє людей померли
Фото: EPA/UPG

У неділю, 25 липня, в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих минулої доби 11 дітей.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано 256 осіб, від коронавірусу одужали 170 пацієнтів, двоє людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 248 663 особи, одужали від коронавірусу 2 184 365 людей, від ускладнень захворювання померли 52 849 пацієнтів.

Як повідомили в МОЗ, у разі потреби для відновлення ковідних відділень в українських лікарнях потрібно близько тижня.

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