Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей

Група вчених, що працюють в університетах Великобританії і США, знайшла докази зв'язку між коронавірусом і порушеннями роботи мозку.

Про це пише Reuters з посиланням на дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet.

У співпраці з "Бі-бі-сі" вчені протестували понад 80 000 осіб протягом 2020 року. Учасники пройшли дев'ять видів тестів, які використовуються для оцінки різних аспектів людської свідомості, здатності планувати і міркувати, а також пам'яті, уваги і здатності аналізувати емоції. В результаті вчені зафіксували когнітивні порушення, які, на їхню думку, не можна пояснити різницею респондентів у віці і освіті або іншими демографічними та соціально-економічними факторами.

Порушення виявилися найбільш помітними у випадку таких функцій мозку як міркування, рішення задач і планування, вказали вчені. Ці результати відповідають опису так званого довгого коронаірусу, в разі якого люди часто стикаються з "туманом в голові", а також проблемами з концентрацією і вибором відповідних слів, зазначається в дослідженні.

Найбільш сильно порушення були виражені серед тих, хто через COVID-19 перебував на штучній вентиляції легень. У меншій мірі вони проявилися серед тих, кого госпіталізували, але до апарату не підключали. Серед тих, хто хворів, залишаючись вдома, показник виявився близький до зафіксованим у госпіталізованих, але не перебували на ШВЛ.

Вчені відзначили зростаюче число досліджень про "довгий коронавірус". Однак вони вказують, що в багатьох з цих робіт мало інформації про те, чи пов'язаний COVID-19 з об'єктивно вивченими когнітивними порушеннями. У той час як в новому дослідженні проаналізовано великий обсяг даних, який охоплює широке коло жителів Великобританії, підкреслюється в доповіді.