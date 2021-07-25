У разі потреби для відновлення ковідних відділень в українських лікарнях потрібно близько тижня.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

Він нагадав, що з огляду на спад захворюваності коронавірусом, в частині лікарень були згорнуті ковідні відділення. Цей процес відбувався ще на початку червня.

“Зауважу, що хворих не кинули напризволяще. Пацієнти, які в той час ще перебували на стаціонарному лікуванні - отримали належну медичну допомогу”, – сказав він.

Кузін зауважив, що закриття таких відділень – це лише фінансово-адміністративний механізм. Там залишилися працювати ті ж лікарі, які за потребою зможуть повернутися до лікування ковідних хворих.

“Щоб відновити повноцінне функціонування цих відділень – знадобиться близько тижня. Всі ці установи забезпечені достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і кисню, яких вистачить на осінній сезон”, – підсумував головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін попередив, що через новий дельта-варіант коронавірусу в Україні знову доведеться вводити локдауни.