В Україні вакцинацію завершило ще 21 150 людей

З початку кампанії проведено 4 763 443 щеплення.

За суботу, 24 липня 71 571 українець був вакцинований проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримала 50 421 людина, повністю імунізовані – 21 150 людей.

Протягом доби працювали 272 мобільні бригади, 741 пункт щеплення і 501 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину.

З них першу дозу отримали 3 060 559 людей, повністю імунізовані та – 1 702 884 українці (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 763 443 щеплення.