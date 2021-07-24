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Понад 161 тис. противників "ковідних сертифікатів" вийшли на акції протесту у Франції

У Парижі демонстрація переросла в зіткнення з поліцією.

У десятках міст Франції в суботу, 24 липня, відбулися нові акції протесту проти розширеного застосування санітарних пропусків і обов'язкової вакцинації.

Фото: twitter.com

Тисячі людей вийшли на вулиці в Марселі, Тулузі, Ніцці. У Парижі демонстрація переросла в зіткнення з поліцією, передає RFI.

"Противники широкого застосування "санітарних сертифікатів" другу суботу поспіль виходять на вулиці французьких міст. Минулої суботи, за даними поліції, в демонстраціях взяли участь понад 110 тисяч осіб. Демонстрації пройшли в Ліллі, Марселі, Нанті, Безансоні, Страсбурзі, Ліоні. У Ніцці учасники ходи пройшли від площі Массена до старого міста", - сказано в повідомленні.

Сьогодні в Парижі було заявлено відразу три протестних акції: на площі Бастилії, еспланаді Інвалідів і біля метро Трокадеро, навпроти Ейфелевої вежі. Повідомляється про сутички демонстрантів з поліцією.

Напередодні акції в соціальних мережах поширювалися заклики виходити в білому. Також серед учасників маніфестацій помітно багато людей в жовтих жилетах. Демонстранти вийшли з плакатами "Свобода" і "Проти санітарної диктатури". Серед політиків протести підтримали деякі представники крайніх правих і крайніх лівих сил.

За даними МВС Франції, в акціях протесту 24 липня взяли участь понад 161 тис. людей.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

12 липня президент Еммануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників системи охорони здоров'я, а також про те, що з 21 липня "санітарний сертифікат", що містить інформацію про зроблене щеплення або негативний ПЛР-тест, стане обов'язковим для всіх жителів країни старше 12 років в якості пропуску в "місця культури і розваг". 23 липня відповідний законопроект був схвалений в першому читанні Національними зборами Франції.

Згідно з соціологічними опитуваннями, 76% французів підтримали рішення президента запровадити обов'язкову вакцинацію для працівників системи охорони здоров'я. За даними на 23 липня, першу дозу вакцини отримали 58% населення Франції. Повний курс вакцинації пройшли близько 48% французів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Франція пом'якшить деякі антиковідні вимоги на тлі масових протестів і розгромів центрів вакцинації.

За тиждень рівень захворюваності на коронавірус у Франції зріс на 125%. Уряд вирішив посилити обмеження, зокрема заборонити відвідувати кафе та інші громадські заклади невакцинованим особам або людям без негативного ПЛР-тесту щонайбільше 48-годинної давнини. Водночас вартість тестів на ковід у Франції склала 49 євро, а безкоштовно їх зробити можна тільки через лікаря у випадку виявлення симптомів. 

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer".

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