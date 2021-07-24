Іспанія 27 липня відкриває кордони для українців

Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Безвіз повертається. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС”, – зазначив міністр у Твіттері.

Кулеба додав, що на в’їзді потрібно надавати свідоцтво про повну вакцинацію або "свіжий" негативний тест на коронавірус.

🇪🇸Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.



Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.



На в’їзді:

👉свідоцтво про повну вакцинацію

або

👉свіжий негативний тест



Всі актуальні умови в’їзду👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

Нагадаємо, 23 липня Франція відкрила кордони для туристів з України для всіх типів подорожей.

З 17 липня введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд в рамках протидії поширенню коронавірусу зняла Данія.

Ще раніше кордони для українців відповідно до рекомендацій Ради ЄС відкрила Бельгія.