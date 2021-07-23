Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
ГоловнаСвіт

Президент Киргизстану, який пропонував лікувати COVID настоянкою отруйної рослини, вакцинувався

Жапаров звернувся до доказової медицини на фоні спалаху хвороби.

Президент Киргизстану, який пропонував лікувати COVID настоянкою отруйної рослини, вакцинувався
Фото: Преслужба президента Киргизстану

Президент Киргизстану Садир Жапаров, який ще кілька місяців тому пропонував лікувати COVID-19 настоянкою отруйної рослини аконіт (тоя), довірився доказовій медицині та вакцинувався від коронавірусу.

Як повідомляє місцеве видання АКІpress, у п'ятницю президент отримав першу дозу китайської вакцини Sinopharm. Він закликав громадян не вірити брехливим чуткам про вакцини та пройти імунізацію.

"Я звертаюся до всіх громадян і хочу закликати отримати вакцину. У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що закликає не вакцинуватися, - кажуть, що вакцина має побічні ефекти і стає причиною різних захворювань. Я закликаю людей не вводити інших в оману і не поширювати недостовірну інформацію", - сказав президент Киргизстану після того, як йому зробили щеплення.

Жапаров вакцинувався на фоні найбільшої від початку пандемії хвилі ковіду в Киргизстані. З кінця червня там щодня реєструють по тисячі нових випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, у квітні Жапаров на своїх сторінках у соцмережах повідомив про винайдення "ліків, що можуть вилікувати від коронавірусу за 1-2 дні". Разом з цим було опубліковано відео, на якому кілька людей за допомогою спеціального обладнання розливають по пластикових пляшках рідину. На пляшках було написано "іссик-кульський корінь" (народна назва аконіту).

Після цього міністр охорони здоров'я Алимкадир Бейшеналієв на пресконференції на очах у журналістів випив відвар цієї отруйної рослини і заявив, що він здатен за три дні вилікувати коронавірус. Метод лікування аконітом, за його словами, просуває особисто президент країни Садир Жапаров, чий батько "навчив його розраховувати дозу і застосовувати цей корінь". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також