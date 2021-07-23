Президент Киргизстану, який пропонував лікувати COVID настоянкою отруйної рослини, вакцинувався

Президент Киргизстану Садир Жапаров, який ще кілька місяців тому пропонував лікувати COVID-19 настоянкою отруйної рослини аконіт (тоя), довірився доказовій медицині та вакцинувався від коронавірусу.

Як повідомляє місцеве видання АКІpress, у п'ятницю президент отримав першу дозу китайської вакцини Sinopharm. Він закликав громадян не вірити брехливим чуткам про вакцини та пройти імунізацію.

"Я звертаюся до всіх громадян і хочу закликати отримати вакцину. У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що закликає не вакцинуватися, - кажуть, що вакцина має побічні ефекти і стає причиною різних захворювань. Я закликаю людей не вводити інших в оману і не поширювати недостовірну інформацію", - сказав президент Киргизстану після того, як йому зробили щеплення.

Жапаров вакцинувався на фоні найбільшої від початку пандемії хвилі ковіду в Киргизстані. З кінця червня там щодня реєструють по тисячі нових випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, у квітні Жапаров на своїх сторінках у соцмережах повідомив про винайдення "ліків, що можуть вилікувати від коронавірусу за 1-2 дні". Разом з цим було опубліковано відео, на якому кілька людей за допомогою спеціального обладнання розливають по пластикових пляшках рідину. На пляшках було написано "іссик-кульський корінь" (народна назва аконіту).

Після цього міністр охорони здоров'я Алимкадир Бейшеналієв на пресконференції на очах у журналістів випив відвар цієї отруйної рослини і заявив, що він здатен за три дні вилікувати коронавірус. Метод лікування аконітом, за його словами, просуває особисто президент країни Садир Жапаров, чий батько "навчив його розраховувати дозу і застосовувати цей корінь".