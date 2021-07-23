Глава ЦРУ заявив, що понад 100 співробітників управління мали "гаванський синдром"

Він не уточнив, про який період часу йдеться.

Більше 100 співробітників ЦРУ США та їхніх родичів мали симптоми "гаванського синдрому" – загадкового погіршення самопочуття, яке пов'язують з дією мікрохвильової зброї. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише Reuters.

У інтерв'ю National Public Radio Бернс сказав, що підтримує зусилля свого управління щодо виявлення причин синдрому та тих, хто за ним стоїть.

Він також підтвердив, що робочу групу для розслідування очолює старший офіцер, який колись керував "полюванням" на Усаму бен Ладена. Окрім цього, ЦРУ утричі збільшило кількість медиків, які беруть участь у розслідуванні.

Бернс заявив, що в грудні група Національної академії наук США виявила правдоподібну теорію, згідно з якою цей синдром викликається променями спрямованої енергії. За словами директора ЦРУ, є "дуже велика вірогідність", що синдром є умисним і що Росія може нести за це відповідальність. Водночас він утримається від остаточних висновків до кінця розслідування. Москва свою причетність заперечує.

Поняття "гаванський синдром" з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї відчули неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. У США вважають, що це є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені.

Нагадаємо, 24 американські чиновники у Відні повідомили про загадкове погіршення самопочуття, схоже на "гаванський синдром". За останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на цю недугу.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. Однак офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.