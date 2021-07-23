"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
ГоловнаСвіт

Глава ЦРУ заявив, що понад 100 співробітників управління мали "гаванський синдром"

Він не уточнив, про який період часу йдеться. 

Глава ЦРУ заявив, що понад 100 співробітників управління мали "гаванський синдром"
Фото: telegraph.co.uk

Більше 100 співробітників ЦРУ США та їхніх родичів мали симптоми "гаванського синдрому" – загадкового погіршення самопочуття, яке пов'язують з дією мікрохвильової зброї. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише Reuters

У інтерв'ю National Public Radio Бернс сказав, що підтримує зусилля свого управління щодо виявлення причин синдрому та тих, хто за ним стоїть.

Він також підтвердив, що робочу групу для розслідування очолює старший офіцер, який колись керував "полюванням" на Усаму бен Ладена. Окрім цього, ЦРУ утричі збільшило кількість медиків, які беруть участь у розслідуванні.

Бернс заявив, що в грудні група Національної академії наук США виявила правдоподібну теорію, згідно з якою цей синдром викликається променями спрямованої енергії. За словами директора ЦРУ, є "дуже велика вірогідність", що синдром є умисним і що Росія може нести за це відповідальність. Водночас він утримається від остаточних висновків до кінця розслідування. Москва свою причетність заперечує. 

Поняття "гаванський синдром" з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї відчули неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. У США вважають, що це є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. 

Нагадаємо, 24 американські чиновники у Відні повідомили про загадкове погіршення самопочуття, схоже на "гаванський синдром". За останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на цю недугу.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. Однак офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії. 

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування. 

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також