24 американські дипломати у Відні мають симптоми, схожі з "гаванським синдромом"

Влада США розслідує причини появи дивних хворобливих симптомів у 24 американських чиновників, які працюють у Відні.

Про це пише Радіо Свобода.

У них виявилися неспецифічні відчуття, схожі з так званим “гаванським синдромом”.

“Гаванський синдром” названий так за інцидентами в столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, наприкінці квітня 2021 року телеканал CNN повідомив, що два схожих випадки були зафіксовані на території США.

Проблеми зі здоров’ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні розпочалися незабаром після інавгурації президента США Джо Байдена в січні 2021 року. Урядові агентства США називають прояв симптомів у співробітників “аномальними або непоясненим інцидентами зі здоров’ям”, проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.

Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що американці могли бути атаковані Росією. Журнал Politico в травні повідомляв, що організатором може виступати російська військова розвідка ГРУ, однак точних доказів цього поки немає.

Нагадаємо, за останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на “гаванський синдром”.

Анонімні джерела CNN також стверджують, що директор ЦРУ тепер щодня має внутрішні брифінги щодо цього питання, зокрема і з постраждалими.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.