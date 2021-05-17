CNN оприлюднило деталі розслідування раптового погіршення здоров'я чиновників, що пов'язують зі зброєю спрямованої енергії

Представник Управління Національної розвідки заявив, що Білий дім офіційно називає це "аномальними інцидентами зі здоров'ям", а адміністрація Джо Байдена зосередила зусилля на виявленні причин.

Два посадовці Білого дому після президентських виборів 2020 року мали загадкові симптоми, схожі на "гаванський синдром" – масове погіршення самопочуття американців за кордоном 2016 року, що могло бути викликане зброєю спрямованої енергеї. Нині у США розслідують цей випадок і намагаються встановити, хто і яким чином може за цим стояти.

Нові деталі розслідування оприлюднило видання CNN. Медіа зазначає, що у листопаді 2020 раптові симптоми відчули два співробітники Ради нацбезпеки у Білому домі – один наступного дня від виборів, другий – за кілька тижнів. Їхні симптоми були такими ж, як у понад 100 американських дипломатів, розвідників та військових за кордоном. Тоді хвиля погіршення самопочуття американців була названа "гаванським синдром", адже частина з постраждалих захворіла під час місії в Гавану (Куба).

Розвідники досі не мають висновків про те, що викликало ці симптоми і чи могли вони бути спричинені атаками. Сперечаються навіть про технологію, яка могла завдати такої шкоди.

Перший із двох згаданиз випадків 2020 року був зафіксований біля Білого дому, коли чиновник намагався пройти крізь ворота для персоналу біля Еліпса. Він мав головний біль і безсоня, що пройшли через кілька тижнів. Другий постраждалий мав більш серйозні симптоми і змушений був звернутися за медичної допомогою. Йому також стало погано біля будівлі Білого дому.

Джерела видання стверджують, що ці та інші подібні випадки, зафіксовані у 2019 році, викликали занепокоєння, адже раніше подібні ймовірні ураження спостерігалися з американськими службовцями тільки за кордоном, а тепер – всередині країни, до того ж біля Білого дому.

CNN стверджує, що поговорили більш ніж з 10 нинішніми та колишніми посадовцями, які знають про заходи реагування на ці загадкові інциденти. Всі випадки мають однакові симптоми: біль у голові, раптове запаморочення, шум у вухах, інколи – ураження головного мозку. Деякі з постраждалих стверджували, що їм ставало краще буквально зразу ж після того, як вони виходили в іншу кімнату, і гірше, коли поверталися.

За даними New York Times, за останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 схожих випадків.

Анонімні джерела CNN також стверджують, що директор ЦРУ тепер щодня має внутрішні брифінги щодо цього питання, зокрема і з постраждалими.

Березневий звіт Національної академії наук показав, що "спрямована імпульсна радіочастотна енергія" була найбільш ймовірною причиною дивного набору симптомів, але офіційно поки попереджають, що остаточна причина не визначена. Також нема висновників щодо того, хто персонально чи яка країна за цим може стояти.

Нагадаємо, минулого тижня американське ЗМІ Politico написало, що офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії. Агенти, ймовірно, використовували зброю спрямованої енергії. Офіційно американська розвідка поки не зробила висновків, але веде федеральне розслідування.

Поняття "гаванський синдром" з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї відчули неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. У США вважають, що це є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.