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Байден і Нетаньягу провели телефонну розмову після удару Ізраїлю по бюро міжнародних ЗМІ в Газі

Прем’єр Ізраїлю подякував США за підтримку.

Байден і Нетаньягу провели телефонну розмову після удару Ізраїлю по бюро міжнародних ЗМІ в Газі
Фото: 24 канал

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову після удару Ізраїлю по будівлі, де розташовувалися офіси міжнародних ЗМІ.

Про це з посиланням на Times of Israel повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньягу поінформував Байдена про операції Ізраїлю в секторі Гази і про те, які майбутні кроки він планує там зробити", - йдеться в повідомленні.

За даними канцелярії Нетаньягу, прем'єр "зазначив під час розмови, що Ізраїль робить усе, щоб не заподіяти шкоди ні в чому не винним громадянам". Він додав, що ізраїльські військові заздалегідь попереджають про удари і дають час на евакуацію.

Також він висловив подяку Байдену за підтримку США права Ізраїлю захищати свою територію.

Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, використовуючи офіси ЗМІ і журналістів, що працюють там, як прикриття.

Офіси ЗМІ розташовувалися в 15-поверховому будинку в Газі. Також у ньому перебували квартири і офіси різних компаній.

Приблизно за годину до удару військові попередили власника будівлі про необхідність евакуювати журналістів і жителів будинку.

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