У Білорусі заарештували журналіста Deutsche Welle Павла Буракова

Він заявив про тортури і нелюдське поводження.

Білоруського журналіста Олександра Буракова, який співпрацює з Deutsche Welle, засудили до 20 діб адміністративного арешту за звинуваченнями у "повторній участі у несанкціонованому заході протягом року" біля суду Могильовської області 12 травня.

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle (DW) засудила винесення обвинувального вироку щодо Буракова.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно скасувати вирок і висловлюємо рішучий протест проти порушення гарантованих конституцією прав ЗМІ в Білорусі", - заявив в суботу, 15 травня, генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ.

Він підкреслив, що обвинувачення є "свавільно сфабрикованим". "А поводження з Олександром Бураковим показує, що режим дедалі жорстокіше діє щодо журналістів", - додав Лімбурґ.

Як повідомляє волонтерська правозахисна група MayDay у своєму Telegram-каналі, жодного масового заходу під стінами суду Могильовської області та поблизу нього не було, а суд виніс цей вирок, базуючись виключно на свідченнях співробітника Ленінського РВВС Василя Корнєєнка.

На засіданні суду Бураков заявив, що його піддають тортурам і нелюдському поводженню в ізоляторі УВС Могильовського облвиконкому: не дають нормально спати вже кілька ночей і регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі. Крім того, журналісту так і не віддали передачу, яку його родичі принесли в ізолятор ще 13 травня. Бураков підтвердив, що почав голодування на знак протесту.

Суд також засудив до 20 діб адміністративного арешту журналіста Володимира Лапцевича, повідомили волонтери MayDay.

МЗС Німеччини з'ясовує через посольство ФРН в Мінську обставини затримання в Могильові Олександра Буракова та інших незалежних журналістів.

У зв'язку із затриманням в Могильові Олександра Буракова та Володимира Лапцевича і оголошенням ними голодування офіційний представник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бурґер заявив про принципову позицію Берліна щодо роботи журналістів: влада повинна забезпечити свободу ЗМІ та думок. За його словами, в першу чергу це означає, що журналісти повинні мати можливість займатися своєю діяльністю "вільно в тому числі від репресій з боку держави".

Нагадаємо, 18 лютого двох журналісток польського телеканалу "Белсат" засудили до двох років позбавлення волі. Катерина Бахвалова (Андреєва) та Дарина Чульцова були затримані у листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

На початку березня реальні терміни за розголошення інформації про смерть активіста Бондаренка отримали лікар і ще одна журналістка.