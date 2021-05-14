РНБО перевірить 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції

За підсумками верифікації буде ухвалене рішення щодо введення аналогічних санкцій з боку України.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе юридичну верифікацію 61 громадянина України, проти яких Сполучені Штати запровадили персональні санкції.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Данілов уточнив, що за підсумками верифікації буде ухвалене рішення щодо введення аналогічних санкцій з боку України.

"Ми обговорили (на засіданні РНБО - ред.) питання введення санкцій, які вводять проти громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулися з офіційними документами, щоб вони по кожному громадянину України дали вичерпні відповіді: коли і на підставі чого були введені ті чи інші санкції, для реагування тут, на території України, щодо цих всіх осіб", - сказав Данілов.

"Якщо буде ухвалене рішення щодо введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання всіх документів та їх обробки, ми будемо це робити на території нашої країни. На сьогоднішній день нам точно відомо про 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції", - підкреслив секретар РНБО.

Він також зазначив, що Україна буде звертатися з подібним питанням і до європейських партнерів.

Після отримання необхідної інформації і проведення відповідних процедур, РНБО буде ухвалювати окреме рішення щодо введення санкцій щодо кожного громадянина України, який потрапив під санкції США чи ЄС.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем.