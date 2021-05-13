Зеленський ввів керівника Міненерго Галущенка до складу РНБО

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення міністра енергетики України Германа Галущенка до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Відповідний указ №192 / 2021 від 13 травня оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - Міністра енергетики України”, - йдеться в указі.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 29 квітня проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка. Це перший повноцінний міністр енергетики України за 1,5 року - до нього були виконувачі обов'язків.

За його призначення віддали голоси 305 народних депутатів. Проти його кандидатури висловилися фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

За інформацією з відкритих джерел, Галущенко - юрист з багаторічним стажем. Працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ.

До 2020 року Галущенко працював в “Енергоатомі”. Так, коли підсанкційний нардеп Андрій Деркач в 2006-2007 роках очолював “Енергоатом”, Галущенко керував юридичною службою компанії.