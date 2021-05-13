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Галущенко замінить більшість своїх заступників

Зі старої команди заступників точно залишиться лише Максим Немчинов.

Галущенко замінить більшість своїх заступників
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко має намір замінили більшість своїх заступників.

Про це йдеться у публікації «Новий міністр - нова команда».

Зі старої команди заступників точно залишиться лише Максим Немчинов. Доля ще одного заступника – Ярослава Демченкова – поки що не вирішена.

Разом із цим, новими заступниками стануть: Юрій Власенко, який зараз працює директором департаменту енергоринку, Олексій Кураков – працює в дирекції «Центренерго» і, ймовірно, Юлія Підкоморна, яка вже була заступником міністра енергетики Ігоря Насалика.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 29 квітня проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка. Це перший повноцінний міністр енергетики України за 1,5 року - до нього були виконувачі обов'язків.

За його кандидатуру віддали голоси 305 народних депутатів. За не голосували тільки фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

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