Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы

Кабмин 28 апреля своим решением сменил главу НАК «Нафтогаз Украины». Вместо Андрея Коболева , который возглавлял компанию с 2014 года, председателем правления НАК был назначен его бывший партнер и соратник, а ныне критик и оппонент Юрий Витренко . Наблюдательный совет компании, который был отстранен от процедуры, хотя именно в его компетенции смена руководства НАК, высказал несогласие с решением Кабмина и, возможно, откажется от дальнейшей работы. Как проходил процесс, в чем причины таких изменений и к чему они могут привести?

Фото: Yuriy Vitrenko

Информация об увольнении главы НАК «Нефтегаз Украины» появилась днем 28 апреля достаточно неожиданно. По данным LB.ua, решение об отставке Андрей Коболева было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, которое провели сразу после очередного. Кабинет министров является акционером НАК, а его заседание – собранием акционеров.

Источники LB.ua, близкие к Офису президента, ранее говорили, что у руководства страны есть желание «навести порядок с госкоманиями».

«Они (руководители госкомпаний) обложились своими набсоветами со всех сторон и вообще никому не подконтрольны, делают, что хотят. Так быть не должно», – утверждал один из наших собеседников.

Формально вопрос об увольнении Коболева и всего правления компании был рассмотрен по инициативе Минэкономразвития при поддержке Минэнерго. Причина – негативные показатели работы НАК в 2020 году. Вместо ожидаемой по финплану компании прибыли в 11,5 млрд грн, прошлый год компания закончила с убытком в 19 млрд грн.

Фото: kmu.gov.ua

«По результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля 2021 прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины», а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича», – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Представителями государства в набсовете НАК были экс-заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, бывшая заместитель министра энергетики Наталья Бойко и Роберт Бенш (бывший руководитель британских и канадских компаний, работающих в энергетическом секторе Украины). Независимые члены – Клер Споттисвуд (в 1993-1998 годах возглавляла Регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения), Бруно Лескуа (бывший топ Electricite de France) и Людо Ван дер Хейден (сооснователь института (INSEAD) по обучению корпоративному управлению). Всех их уволили 28 апреля, и сразу же избрали снова как членов набсовета, правда, согласно распоряжению N370-р, обнародованному вечером, лишь с 30 апреля. Независимые члены набсовета продолжат осуществлять свои полномочия не дольше 6 месяцев – до избрания новых на конкурсе, который объявлен этим же распоряжением.

Действие контрактов со Споттисвуд и Лескуа заканчивалось 15 июня – в декабре они были продлены лишь на полгода, по неофициальной информации – взамен на решение набсовета о выделении премии Юрию Витренко, которого планировали назначить первым-вице-премьером, министром энергетики.

Фото: delo.ua

Новым главой правления НАК Кабмин назначил Юрия Витренко, уволив его с должности заместителя министра энергетики. Он, отмечают в Кабмине, имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». «Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине», – говорится в сообщении пресс-службы правительства. Витренко пока назначен в НАК на 1 год. Окончательный срок пребывания его на посту главы компании будет решать новый состав набсовета. Он был назначен без всякого конкурса, поскольку Кабмин перед назначением отменил обязательное условие для назначение главы Нафтогаз по конкурсу.

Увольнения Коболева и набсовета «Нафтогаза» добивался сам Витренко. В феврале он написал письмо премьеру Денису Шмыгалю с просьбой срочно снять руководство компании из-за невыполнения плана по добыче газа. Но премьер тогда заявил, что оснований для увольнения Коболева нет.

Однако финансовый результат компании изменил позицию премьера, сказали LB.ua люди из окружения Шмыгаля. «В Нафтогазе до последнего обещали прибыль, а в итоге оказалось все наоборот», – отметил собеседник LB.ua.

Кстати, LB.ua подтвердили, что информация об убытках «Нафтогаза» не была неожиданной для правительства «Об убытках Нафтогаза по итогу 2020 года в правительстве знали минимум еще месяца полтора назад», – сказал один из наших собеседников. В НАК объясняют негативные финансовые результаты увеличением долгов за газ и отсутствием поступлений от транзита, которые после анбандлинга компании идут на «Оператора ГТС Украины». Объем резервов сомнительных долгов превысил 23 млрд грн.

Еще одна версия причины смены руководства «Нафтогаза» – накопленные резервные средства на счетах НАК в объеме почти 57 млрд грн. Эти деньги компания хранила на случай крайней необходимости. Так что, убытки компании могли стать лишь формальным поводом для смены руководства и получения возможности использовать эти деньги для каких-то определенных нужд. Например, как предполагают коллеги из «Зеркала недели» – для финансирования «большой стройки».

Фактически, своим решением по смене руководства НАК Кабмин нарушил принципы корпоративного управления. Согласно уставу НАК, утвержденному самим Кабмином, руководство компании не может быть уволено без решения набсовета. Но в правительстве решили обойти эту норму. В «Нафтогазе» назвали решение Кабмина юридической манипуляцией. «Способ, которым сегодня было принято серия решений относительно органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями», – говорится в сообщении департамента интегрированных коммуникаций, размещенном на сайте компании.

Состав действующего набсовета не собирался увольнять Коболева. В этом случае, после признания неудовлетворительной работы, по правилам, Кабмин мог уволить набсовет, по конкурсу отобрать и назначить новый его состав, а потом новый набсовет уже бы рассматривал вопрос о замене руководства компании.

Но решили сделать иначе. Просто уволили набсовет, потом, фактически в условиях его отсутствия, уволили Коболева, и … назначили тот же состав набсовета опять – с 30 апреля.

Сейчас возникает вопрос, согласятся ли члены набсовета продолжать работать после того, как ими фактически воспользовались как марионетками? На сегодняшний день уже бывший состав Набсовета сделал заявление, в котором высказал несогласие с решением правительства. Встреча с новым главой НАК у набсовета запланирована на 30 апреля. Не исключено, что весь его состав может отказаться работать дальше.

Фото: naftogaz.com

Решение правительства вызвало сдержанную реакцию международных партнеров. Ожидаемой «глубокой обеспокоенности» не последовало. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс утром (по Киеву) 29 апреля сделал заявление, в котором акцентировал внимание на том, что «уважение к корпоративному управлению, прозрачности, честности в энергетическом секторе – будь то частное или государственное предприятие – ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины относительно реформ».

Послы стран «Большой семерки» заявили, что эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины.

Кстати, по информации LB.ua, Андрей Коболев в середине апреля летал в США, где провел ряд переговоров, в том числе с представителями Госдепа и МВФ.

МВФ, в рамках сотрудничества с которым и вводилась система корпоративного управления в «Нафтогазе», пока никак не отреагировал. Напомним, что условие смены руководство НАК именно через Набсовет было условием новой программы с МВФ, утвержденной летом прошлого года.

Можно предположить, что ожидания министра финансов о скором завершении переговоров (staff-level agreement) не оправдаются.

Фото: Ярослав Железняк

После заседания Кабмина Андрей Коболев заявив, что увольнение было для него неожиданным. Позже, пообещал оспорить решение Кабмина в суде.

Юрий Витренко в интервью «Интерфакс Украина» сказал, что и решение о его назначении было принято буквально за считанные часы. «Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант», – сказал он.

По словам нескольких собеседников LB.ua, Виренко очень хотел занять пост главы НАК. И в этом его поддерживал глава ОП Андрей Ермак.

Какие изменения могут произойти в самой компании, пока не ясно. Первую пресс-конференцию в качестве главы НАК Витренко планирует дать 30 апреля, тогда возможно он и расскажет о своих планах. Но уже сейчас можно предположить, что будет изменен подход к формированию цены газа. Это LB.ua подтвердили источники в правительстве. Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко, выступая в Раде заявил, что для снижения цен на газ и электроэнергию есть все возможности и ресурсы, причем, сделать это можно используя рыночные механизмы.