Уряд презентував єдиний портал геопросторових даних

Держгеокадастр та Мінагрополітики в четвер презентували прототип єдиного порталу геопросторових даних, створеного на виконання закону від 2020 року. Зараз він знаходиться в стадії дослідної експлуатації, запустити його збираються до кінця 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Міністр Роман Лещенко, який взяв участь у презентації, заявив, що такого сайту чекали більше 20 років.

"Це геопортал пілотного проекту, який передбачає можливість повної інтеграції в онлайн режимі геопросторових даних про ресурси, зокрема землю, воду, ліс та інші природні ресурси, а також інфраструктуру, дані про інженерні мережі та дороги України. Наразі портал перебуває на стадії дослідної експлуатації. Невдовзі будь-яка людина зможе зайти і за допомогою простого пошуку переглянути інформацію не тільки про природні ресурси держави, але і ознайомитись із встановленими обмеженнями, охоронними зонами чи червоними лініями. У рамках пілотного проекту вся зазначена інформація буде знаходитись у відкритому доступі", - сказав він.

Унікальність системи Національної інфраструктури геопросторових даних полягає в тому, що всі дані, які будуть відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо у Львові будуть внесені зміни в містобудівну документацію чи оновлено місцеві ортофотоплани – це буде відображатися на Національному геопорталі.

Поки що в рамках пілоту доступ до сайту обмежено, а інформація доступна тільки для шести міст (Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава), Харківської і Львівської областей та 75 громад з різних регіонів України.

Пілотний проект Національної інфраструктури геопросторових даних вже включає більше ніж 1000 наборів даних різного типу.

Сайт зараз знаходиться за адресою https://nsdi.gki.com.ua.

Геопросторовими даними є, наприклад, системи координат і висот, державний кордон, адміністративно-територіальні одиниці (включно з їхніми межами), населені пункти з вулицями, будівлі та споруди, автомобільні дороги та залізничні колії, інженерні комунікації, порти та аеропорти, земельний покрив і ґрунти, земельні ділянки, географічні назви, цифрова модель рельєфу, ортофотоплани.