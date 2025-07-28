Посадовець "Держземкадастру" на Буковині незаконно продав державну землю на 10 млн гривень

Керівника регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на Буквині викрили на земельних махінаціях: посадовець допустив незаконну приватизацію державних земель вартістю 10 млн грн.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури викрили посадовця Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на причетності до організації незаконного вибуття з комунальної власності 5 земельних ділянок у Чернівецькій області та замаху на приватизацію ще 2 ділянок в межах міста Чернівці.

Відомо, що заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру, зловживаючи службовим становищем, розробляв технічну документацію із землеустрою на підставі підроблених документів особисто, а також залучаючи до злочинної схеми третіх осіб.

Дії посадовця призвели до незаконного вибуття із власності територіальних громад земельних ділянок загальною вартістю понад 10 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. На всі земельні ділянки накладено арешт.