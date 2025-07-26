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Нацкомісія підняла ціни на електроенергію для непобутових споживачів

Платити доведеться більше з 17 до 23 години.

Нацкомісія підняла ціни на електроенергію для непобутових споживачів
Фото: EPA/UPG

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг оголосила про підвищення цін на ринку електроенергії для непобутових спожичів у певні години.

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Як пише "Економічна правда", з 31 липня зростають так звані "прайс-кепи" - граничні ціни для тих, хто купує електрику за ринковою ціною. Це відбуватиметься лише у проміжку із 17 до 23 години, в інший час ціни залишаться незмінними.

Замість 9-10 тисяч гривень за МВт-годину, залежно від ринку, непобутові споживачі тепер змушені будуть викласти 15-16 тисяч. Для населення цей крок не матиме наслідків: у платіжках тарифи не зростуть

Останній раз прайс-кепи піднімали понад рік тому, у червні 2024-го. Згодом у грудні НКРЕКП хотіла зробити це знову, проте рішення тоді ухвалити не вдалося.
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