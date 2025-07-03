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Україна запустить єдину онлайн-платформу моніторингу зеленого переходу

Україна вже виконала понад 75% цільового показника зі скорочення викидів парникових газів, а частка «зеленої» електроенергії зросла до 17,3%.

Україна запустить єдину онлайн-платформу моніторингу зеленого переходу
віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Україна створить централізовану онлайн-систему моніторингу прогресу у сфері кліматичної політики. Таке рішення ухвалили під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з моніторингу реалізації Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року, повідомляє урядовий портал. 

Захід відбувся під головуванням першої віцепрем’єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко. За її словами, Україна вже виконала понад 75% цільового показника зі скорочення викидів парникових газів, а частка «зеленої» електроенергії зросла до 17,3%. Наступним кроком стане запуск платформи, яка у режимі реального часу відображатиме прогрес виконання НПЕК.

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«Це дозволить посилити прозорість, забезпечити підзвітність та зміцнити довіру — як з боку українського суспільства, так і міжнародних партнерів», — наголосила віцепрем’єрка.

Єдину систему онлайн-моніторингу планують створити на базі Міністерства економіки до кінця 2025 року. Її структура буде подібною до системи онлайн-звітування за програмою Ukraine Facility.

НПЕК, затверджений урядом у червні 2024 року, є ключовим інструментом на шляху до кліматичної нейтральності та енергетичної безпеки. 

План охоплює п’ять напрямів:

  • декарбонізацію,
  • підвищення енергоефективності,
  • енергетичну безпеку,
  • інтеграцію енергоринків,
  • розвиток інновацій.

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, головна мета новоствореної міжвідомчої групи — своєчасно виявляти проблеми впровадження, координувати обмін даними між установами та забезпечити чіткий механізм звітності.
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