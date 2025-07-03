​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Запоріжжі працівники ТЦК допомогли 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації

Вони брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. 

​У Запоріжжі працівники ТЦК допомогли 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Запоріжжі. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми даними, лише у 2024–2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

"ДБР провело детальний аналіз майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою", - зазначили в Держбюро.

Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів за зняття з розшуку. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies