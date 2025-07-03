​У Запоріжжі працівники ТЦК допомогли 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації

Вони брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми даними, лише у 2024–2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

"ДБР провело детальний аналіз майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою", - зазначили в Держбюро.

Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів за зняття з розшуку. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі.