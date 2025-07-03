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У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. 

У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві запровадили обмеження руху вантажного транспорту масою понад 24 тони через підвищення температури повітря.

Про це повідомила Патрульна поліція столиці.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться в повідомленні. 

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки - в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що червень у Києві був холоднішим за норму із середньою температура повітря +19,1 °С. 
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