Головне за ніч та ранок четверга, 3 липня: атака на Одесу, удар по ТЦК в Полтаві, 185 боєзіткнень, наслідки вибухів у Житомирі

Нічна повітряна атака, 185 бойових зіткнень, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, участь КНДР у війні проти України, жертви спеки в Європі.

Росія сьогодні, 3 червня, близько 9 години атакувала дронами Полтаву. Є декілька влучань, загиблі і поранені. Станом на 10:38 було відомо про двох жертв і 11 потерпілих.

Унаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомили Сухопутні війська. “Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА повідомив, що постраждала цивільна інфраструктура. "За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", – сказав він.

Це не перший цілеспрямований російський удар по будівлях територіальних центрів комплектації. 30 червня ворог атакував місцевість біля ТЦК у Кривому Розі. Тоді поранень зазнали троє людей.

Працівники ТЦК вжили заходів безпеки: Сухопутні війська повідомили, що військовослужбовці та цивільні працівники установи під час тривоги не приймали громадян і перебували в укритті.

У ніч на 3 липня ворог застосував ударні безпілотники на Одещині. В обласному центрі лунали вибухи.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Попри активну роботу протиповітряної оборони, росіяни поцілили у житлові будинки. Зайнялися пожежі.

За оновленими даними від ОВА і ДСНС, поранені шестеро, а госпіталізувати довелося трьох людей. О 10:33 ДСНС повідомила про завершення рятувальної операції.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 185 боїв, 58 з яких – на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 023 090 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі російська армія спрямувала проти України 52 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Зафісовано влучання в семи локаціях, падіння збитого дрона – в одній.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ”, – повідомили Повітряні сили.

Кількість поранених унаслідок вибухів у Житомирській області зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель.

Значна частина будинків – знищена. Більше інформації – в новині.

Північна Корея збирається потроїти кількість свої військових, що воюють проти України, і надіслати на допомогу Москві ще від 25 000 до 30 000 солдатів. Про це з посиланням на оцінку розвідки, отриману від українських посадовців, пише CNN.

Відповідно до цієї інформації, нові війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Західна розвідка підтвердила оцінку стосовно плану відправки ще 30 000 корейців до Росії.

При цьому “існує велика ймовірність”, що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на території не Росії, а України. Раніше війська КНДР росіяни застосовували в своїй Курській області, аби боротись з українським наступом.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заперечила, що Україна дізналася про призупинення надання Сполученими Штатами військової допомоги "з випусків новин".

Як пише "Українська правда", посадовиця підкреслила "надійність комунікаційних ліній між США та Україною" і заявила, що розмова про зброю з українською стороною мала місце, "враховуючи важливість цього проєкту для Америки" - хай навіть невідомо, хто саме мав передати цю новину.

Брюс також додала, що Держдеп не причетний до цього рішення, адже займається дипломатією, а не питаннями постачання зброї. Проте речниця повторила слова колег з Білого дому щодо "першочергових інтересів Америки" та "пріоритету президента Дональда Трампа завершити російсько-українську війну шляхом переговорів та негайного припинення вогню для початку".

Екстремальна спека на півдні Європи стала причиною смерті одразу шести людей за останні два дні.

Як пише BBC, в Іспанії двоє фермерів потрапили у вогняну пастку, створену лісовою пожежею. Інцидент трапився у Каталонії, яка, як і більшість середземноморських регіонів, потерпає від температур вище 40 градусів.

У Франції у 10-річної дівчинки зі Сполучених Штатів зупинилося серце під час відвідування палацу Версаль поблизу Парижа. Упродовж години її намагалися реанімувати, але медики констатували смерть.

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