На Одещині затримали трьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися потрапити до Молдови у фурі із лісоматеріалами.

"Затримано трьох осіб мобілізаційного віку, які намагалися потай залишити Україну, сховавшись у спеціально обладнаному сховку всередині вантажного причепа, заповненого лісоматеріалами", – повідомили у ДПСУ.

Організували трансфер двоє місцевих жителів Одещини, роботу яких координувала не встановлена поки особа. Комунікація та пошук клієнтів велися через закриті Telegram-канали. Ціна послуг – 10 500 доларів США з кожного.План був простий: один із ділків зустрічав охочих незаконно перетнути кордон, забирав кошти та давав вказівки телефоном. Інший займався перевезенням.

Оплата відбувалась частинами: першу суму в розмірі 9300 доларів США мав передати через знайомого у заздалегідь визначеній точці під час перетинання кордону, решту – після прибуття до іншої країни.

"Клієнти" прибули до узгодженого місця на виїзді з Одеси, де на них вже чекав інший ділок-водій вантажівки. Після передачі умовної фрази-пароля вони отримали інструкції, зайняли свої "VIP-місця" в ніші причепу і вирушили в бік кордону.

Проте реалізувати задум не вдалося. У результаті комплексних заходів прикордонники зупинили вантажівку неподалік пункту пропуску та затримали 37-річного водія. Його спільника викрили в місті Чорноморськ під час отримання коштів від друга одного з пасажирів.

Наразі двом фігурантам злочинного угруповання повідомили про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.