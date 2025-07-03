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СБУ заявила, що вчора її дрони висадили в повітря російські склади боєприпасів біля окупованого Харцизька

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

СБУ заявила, що вчора її дрони висадили в повітря російські склади боєприпасів біля окупованого Харцизька
Фото: скрін

Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька, повідомляє пресслужба відомства. 

Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.). 

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

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Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за атакою по виробнику ЗРК і дронів в Іжевську стоїть СБУ. Дальність удару склала 1300 км.
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