Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька, повідомляє пресслужба відомства.

Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за атакою по виробнику ЗРК і дронів в Іжевську стоїть СБУ. Дальність удару склала 1300 км.