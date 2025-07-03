Росіяни застосували по Сумщині КАБи, дрони, ракети і РСЗВ

Протягом доби, з ранку 2 липня до ранку 3 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.
Як повідомили у ОВА, люди не постраждали.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- 30 ударів КАБів;
- майже 20 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.
У Сумській громаді пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку, скло в автомобілі, нежитлову будівлю. За добу вдалося евакуювати 52 людини.
Повітряна тривога в області тривала 13 годин 35 хвилин.
- У червні росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумщини, з них двоє дітей.