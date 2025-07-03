Росіяни застосували по Сумщині КАБи, дрони, ракети і РСЗВ

Протягом доби, з ранку 2 липня до ранку 3 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.

Як повідомили у ОВА, люди не постраждали.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;

30 ударів КАБів;

майже 20 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку, скло в автомобілі, нежитлову будівлю. За добу вдалося евакуювати 52 людини.

Повітряна тривога в області тривала 13 годин 35 хвилин.