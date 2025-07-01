У червні росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумщини, з них двоє дітей

Минулого місяця росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумської області, з них двоє дітей, та поранили 78 людей, з них 10 дітей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
У червні ворог здійснив 2593 удари КАБами, “Шахедами”, “Ланцетами”, FPV-дронами, артилерією та мінометами.
Наймасштабніші атаки росіян були по по Сумській, Верхньосироватській, Лебединській та Путивльській громадах.
Внаслідок російських обстрілів пошкоджені:
- майже 150 приватних будинків та 34 багатоповерхівки;
- 3 освітні та один медичний заклади;
- десятки об’єктів енергетики, газопостачання, інших підприємств.
Також за червень було евакуйовано 2208 осіб, з них 288 дітей, з них:
- 84 людини потребували розселення – їх розмістили в громадах області, у муніципальних приміщеннях і транзитних центрах;
- 160 людей виїхали за межі області;
- Решта тимчасово оселилися у родичів.