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У червні росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумщини, з них двоє дітей

Також минулого місяця на Сумщині росіяни поранили 78 людей, з них 10 дітей.

У червні росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумщини, з них двоє дітей
Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

Минулого місяця росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумської області, з них двоє дітей, та поранили 78 людей, з них 10 дітей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У червні ворог здійснив 2593 удари КАБами, “Шахедами”, “Ланцетами”, FPV-дронами, артилерією та мінометами.

Наймасштабніші атаки росіян були по по Сумській, Верхньосироватській, Лебединській та Путивльській громадах.

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Внаслідок російських обстрілів пошкоджені:

  • майже 150 приватних будинків та 34 багатоповерхівки;
  • 3 освітні та один медичний заклади;
  • десятки об’єктів енергетики, газопостачання, інших підприємств.

Також за червень було евакуйовано 2208 осіб, з них 288 дітей, з них:

  • 84 людини потребували розселення – їх розмістили в громадах області, у муніципальних приміщеннях і транзитних центрах;
  • 160 людей виїхали за межі області;
  • Решта тимчасово оселилися у родичів.
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