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НАБУ і САП завершили слідство щодо ексдетективів, яких підозрюють у вимаганні $150 тисяч

Стороні захисту відкрили матеріали справи.

НАБУ і САП завершили слідство щодо ексдетективів, яких підозрюють у вимаганні $150 тисяч
фото ілюстративне
Фото: ДБР

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі двох колишніх детективів із центрального управління Бюро економічної безпеки та слідчого поліції Київщини. 

За інформацією пресслужби САП, зловмисників підозрюють у вимаганні 150 тисяч доларів хабара у керівника підприємства.

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Слідств встановило, що правоохоронці вимагали кошти за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків компанії. Щоб змусити його заплатити, вони тривалий час переконували його у невідворотності вручення підозри, засудження та конфіскації майна.

Згодом детективи НАБУ встановили причетність до злочину ще одного колишнього детектива БЕБ, який сприяв тиску на потерпілого та створював ілюзію неминучого ув’язнення.

Дії зловмисників кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Після оприлюднення інформації про слідчі дії усіх фігурантів звільнили із посад.

Тепер стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення перед передачею справи до суду.
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