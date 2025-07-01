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Акціонерів неплатоспроможного Укрбудінвестбанку оголосили в розшук

Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів.

Акціонерів неплатоспроможного Укрбудінвестбанку оголосили в розшук
Фото: БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання вкладникам й кредиторам близько 600 млн грн матеріальної шкоди. 

Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекції  банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів. 

Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища. 

Згодом правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій. 

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку. Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн. 

В ході досудового розслідування детективи БЕБ  провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

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Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України (доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисному, з корисливих мотивів, вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Орган досудового розслідування наклав арешт на майно мажоритарного власника акцій орієнтовною вартістю 40 млн грн. Також підозрюваним пред’явили цивільні позови на загальну суму близько 400 млн грн.

Обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 (пособництво у доведенні банку до неплатоспроможності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України щодо начальника відділу касових операцій Київської регіональної дирекції направили до суду.

Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших службових осіб банку причетних до вчинення кримінального правопорушення триває.
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