МВФ ухвалив виділення Україні траншу в розмірі 500 млн доларів

Ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми EFF для України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВФ.

“Виконавча рада МВФ сьогодні завершила восьмий перегляд Розширеної угоди в рамках Розширеної фінансової програми (EFF) для України, що дозволило виплатити Україні близько 0,5 млрд доларів США (0,37 млрд СПЗ)”,- йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.