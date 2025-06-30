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МВФ ухвалив виділення Україні траншу в розмірі 500 млн доларів

Ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

МВФ ухвалив виділення Україні траншу в розмірі 500 млн доларів
Ілюстративне фото
Фото: publika.md

Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми EFF для України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВФ.

“Виконавча рада МВФ сьогодні завершила восьмий перегляд Розширеної угоди в рамках Розширеної фінансової програми (EFF) для України, що дозволило виплатити Україні близько 0,5 млрд доларів США (0,37 млрд СПЗ)”,- йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

  • Загалом Україна очікує до кінця року додаткові $1,9 мільярда від МВФ. 

  • На 2025 рік програмою МВФ передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн дол. надійшли до держбюджету в березні цього року.

  • За час Програми розширеного фінансування (EFF) Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів.
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