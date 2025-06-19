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Очільниця МВФ вважає, що настав час посилити глобальну роль євро

Перешкодами для інвесторів у євро залишаються фрагментарне регулювання і нестача глибокого ринку капіталу.

Очільниця МВФ вважає, що настав час посилити глобальну роль євро
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва

Керівна директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про «прекрасну можливість» для зміцнення позицій євро як глобальної валюти, передає Bloomberg.

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«Є чудова нагода для євро відігравати важливішу роль у світі», — зазначила Георгієва. За її словами, нині існує значний попит на якісні та безпечні активи, але їх пропозиція обмежена.

Ці заяви перегукуються з риторикою голови Європейського центрального банку Крістін Лагард. Вона також закликає ЄС скористатися зміною глобального балансу на тлі критики президента США Дональда Трампа щодо міжнародної торгівлі та глобальних інституцій.

Водночас Георгієва визнала, що перешкодами для інвесторів у євро залишаються фрагментарне регулювання, нестача глибокого ринку капіталу, незавершений внутрішній ринок та висока вартість енергії. Вона наголосила, що ці проблеми можуть бути вирішені.

«Динамічна, інтегрована європейська економіка з більшими можливостями для інвестування в акціонерний капітал та інноваційні компанії привабить значні капіталовкладення в євро», — сказала вона.

Георгієва також наголосила, що зростання оборонних витрат ЄС та інтеграція енергетичного ринку створюють нові перспективи для активів, номінованих у євро: «Куди б я не їхала, я бачу значний інтерес інвесторів до Європи».

  • У квітні цього року повідомлялося, що євро підскочило більше ніж до трирічного максимуму щодо долара США під час азійської сесії, у той час як інвестори продовжують позбавлятися американських активів на тлі хаотичних тарифів президента США Дональда Трампа.
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