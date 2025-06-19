В Україні відновили обов’язкову статистичну звітність для підприємств

Відтепер підприємства, установи та організації, які перебувають на підконтрольних територіях, повинні знову подавати статистичну та фінансову звітність.

Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності під час воєнного стану, передає Державна служба статистики.

Відтепер підприємства, установи та організації, які перебувають на підконтрольних територіях, повинні знову подавати статистичну та фінансову звітність – як це було до початку повномасштабного вторгнення.

Служба статистики зазначає, що це рішення є важливим, оскільки воно повертає можливість розраховувати статистичні показники, які дозволяють державі ухвалювати обґрунтовані рішення на основі повних і достовірних даних.

“Ми живемо в умовах війни вже понад три роки. Економіка працює, бізнес відновлюється, люди повертаються до своїх справ. І держава має розуміти цю реальність – не приблизно, а точно. Офіційна статистика – це не про контроль, це про бачення. Про зміну фокуса: від виживання – до відновлення”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова Держстату Арсен Макарчук, важливо розуміти: для більшості респондентів нічого не зміниться.

“Навіть зараз, без обов’язковості, рівень звітності в окремих регіонах перевищує 90–95%, подекуди більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що підприємства вже готові бути частиною змін”, – заявив Арсен Макарчук.

Служба статистики також зауважує, що цей крок також наближає нас до виконання євроінтеграційних зобов’язань, зокрема – передачі статистичних даних до Євростату на регулярній і системній основі.