Свириденко: є інтерес інвесторів до родовища літію, яке потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови

Перша віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про розвиток теми видобутку корисних копалин з українських надр.

“Маємо інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них — літієве родовище Добра в Кіровоградській області. Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. Якщо всі вимоги закону будуть дотримані — на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній”, - написала Свириденко.

Вона наголосила, що в епоху електрифікації та Зеленого переходу такі проєкти можуть зменшити ризики для наших стратегічних партнерів та інтегрувати Україну у світові ланцюги постачання.

Свириденко уточнила, що це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови, отже його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

“Звісно, до оголошення конкурсу ще потрібен час, низка протокольних рішень. Але ми цілеспрямовано готуємо конкретні інвестиційні проєкти і рішення”, - підсумувала Юлія Свириденко.