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Уряд виплатив 445 млн грн кешбеку українцям

З вересня 2024 року держава вже виплатила понад 2,4 млрд грн кешбеку.

Уряд виплатив 445 млн грн кешбеку українцям
Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

За квітень Уряд виплатив 445 млн грн кешбеку понад 3,4 млн українцям.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Кошти отримали ті, хто активував картку "Національний кешбек" у застосунку "Дія" та накопичив понад 2 грн.

Від старту програми у вересні 2024 року держава вже виплатила понад 2,4 млрд грн кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.      

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