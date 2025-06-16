Уряд виплатив 445 млн грн кешбеку українцям

З вересня 2024 року держава вже виплатила понад 2,4 млрд грн кешбеку.

За квітень Уряд виплатив 445 млн грн кешбеку понад 3,4 млн українцям.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Кошти отримали ті, хто активував картку "Національний кешбек" у застосунку "Дія" та накопичив понад 2 грн.

Від старту програми у вересні 2024 року держава вже виплатила понад 2,4 млрд грн кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.