Уряд підписав інвестиційні договори обсягом 140 млн євро на будівництво всесезонного гірського курорту на Львівщині

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд підписав інвестиційні договори обсягом 140 млн євро на будівництво всесезонного гірського курорту на Львівщині

Очікується, що внаслідок реалізації проєкту бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років.

Уряд підписав інвестиційні договори обсягом 140 млн євро на будівництво всесезонного гірського курорту на Львівщині
віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні, 12 червня, у Львові відбулося підписання двох спеціальних інвестиційних договорів між Кабміном, Славською селищною радою та інвесторами – ТОВ “Славскі” і ТОВ “Рожанка Парк”, повідомляє урядовий портал.  

Ці компанії з осені 2024 року реалізують інвестпроєкт у співпраці зі Славською селищною радою сумарним обсягом 140 млн євро. Йдеться про будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Від імені уряду договір підписала перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Попри війну, інвестори вкладають у розвиток українських регіонів. Ще два проєкти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння – це “Славскі” та “Рожанка Парк”, які разом проінвестують 140 млн євро у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню у цьому регіоні», – зазначила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За її словами, програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями запрацювала наприкінці 2024 року. Першим інвестпроєктом в її рамках став завод з глибокої переробки сої компанії Астарта-Київ.

Суть програми полягає в можливості компенсації до 30% капітальних інвестицій для проєктів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.

Зокрема передбачено:

  • звільнення від податку на прибуток (до 5 років);
  • звільнення від ввізного мита й імпортного ПДВ на нове обладнання;
  • компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);
  • переважне право користування земельною ділянкою.

Основними вимогами для участі в програмі підтримки проєктів зі значними інвестиціями є:

  • Понад €12 млн інвестицій і створення не менше 10 робочих місць.
  • Галузі – від переробної промисловості та транспорту до освіти, медицини й туризму.
  • Термін реалізації проєкту – до 5 років.

Програма діє на основі Закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні і постанови Уряду №468 від 26 квітня 2024 року.

Міністерство економіки підготувало покроковий гайд для інвесторів – він допоможе податися на участь у програмі й скористатися доступними інструментами підтримки.

Програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями є складовою політики «Зроблено в Україні». Її мета – створення умов розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор економіки і сприяння несировинному експорту.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies