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Франція запропонувала шляхи фінансування закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ

Україна також шукає інвестиції у виробництво озброєння. 

Франція запропонувала шляхи фінансування закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ
Зустріч української і французької делегацій
Фото: Міноборони

Франція на переговорах у Києві вийшла з пропозицією шляхів фінансування закупівлі зброї та техніки для задоволення потреб Сил оборони України.

Як повідомили в українському Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з французькою делегацією на чолі з уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних Сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Валерій Чуркін наголосив, що Україна готова до припинення вогню. Однак те, що Росія нарощує свій військовий потенціал, проводить наступальні дії, свідчить, що ворог має намір продовжувати війну.

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Тому Україна шукає додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво.Під час зустрічі делегації також обговорили можливі механізми фінансування нових проєктів постачання озброєння і військової техніки Україні.

  • Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французькі компанії вироблятимуть дрони на українській землі.
  • У Києві перед цим відбулися переговори заступника міністра оборони України Миколи Шевцова з військовою делегацією Франції, де обговорювали поглиблення оборонної співпраці.
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