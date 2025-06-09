Умєров обговорив з головою МЗС Литви розширення співпраці у сфері deep strike

Також міністри обговорили перспективи спільних закупівель та локалізації виробництва.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

“Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike”, - повідомив Рустем Умєров.

Міністри також обговорили перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.

В свою чергу, представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

“Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру”, - наголосив міністр оборони України.