Умєров обговорив з головою МЗС Литви розширення співпраці у сфері deep strike

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.
“Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike”, - повідомив Рустем Умєров.
Міністри також обговорили перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.
В свою чергу, представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.
“Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру”, - наголосив міністр оборони України.
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який сьогодні прибув із візитом до Києва, розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет та дронів".